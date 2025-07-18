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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebi reddedildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye taleplerini kabul etmedi. Kararın gerekçesine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebi reddedildi
Mustafa Fidan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Daha önce iki kez AİHM, bir kez de Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından benzer kararlar alınmıştı.

AVUKATLARDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

AİHM’in son kararı sonrası Demirtaş’ın avukatları, kararın bağlayıcılığına dikkat çekerek Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan diğer isimler için tahliye başvurusu yaptı. Avukatlar ayrıca beraat talebinde de bulundu.

Edirne Cezaevi nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebi reddedildi 1

MAHKEMEDEN RET KARARI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan tahliye başvurusunu reddetti. Mahkeme, AİHM’in verdiği karara rağmen Demirtaş ve diğer tutukluların cezaevinde kalmasına hükmetti. Kararın gerekçesine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

Kaynak: ekoltv.com.tr

18 Temmuz 2025
18 Temmuz 2025

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Selahattin Demirtaş tahliye DEM Parti
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