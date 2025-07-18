Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebi reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Daha önce iki kez AİHM, bir kez de Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından benzer kararlar alınmıştı.

AVUKATLARDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

AİHM’in son kararı sonrası Demirtaş’ın avukatları, kararın bağlayıcılığına dikkat çekerek Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan diğer isimler için tahliye başvurusu yaptı. Avukatlar ayrıca beraat talebinde de bulundu.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan tahliye başvurusunu reddetti. Mahkeme, AİHM’in verdiği karara rağmen Demirtaş ve diğer tutukluların cezaevinde kalmasına hükmetti. Kararın gerekçesine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

Kaynak: ekoltv.com.tr