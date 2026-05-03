HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Edirne'de 14 yaşındaki Gizem cinayetinin zanlısı tutuklandı

Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de 14 yaşındaki Gizem cinayetinin zanlısı tutuklandı

Menzilahır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 15 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edirne de 14 yaşındaki Gizem cinayetinin zanlısı tutuklandı 1

KÜÇÜK KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölüOtomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü
Elazığ’da ki kazada 1 kişi hayatını kaybettiElazığ’da ki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.