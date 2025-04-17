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Edirne'de 2 otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'de 2 otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde seyreden M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan dört kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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