Edirne’de 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Uzunköprü’de, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin devriye görevi sırasında, 1’inci derece askeri yasak bölgede, yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) ve kimlik sorgulamalarında, FETÖ/PDY şüphelileri K.P., Ü.S. ve D.G. ile organizatör M.N.C. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan dört kişiden FETÖ/PDY şüphelisi 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, organizatör M.N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



