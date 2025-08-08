HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde 2 grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Olay, gece saatlerinde Yalı Caddesi'ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 gruplar caddeye çıkarak kavga etmeye başladı. Kavgada E.S., M.S., E.K., E.Ş. ve E.T. bıçakla, B.A. başına atılan taşla yaralandı. Yaralılar, yakında bulunan bir markete sığınırken, ihbarla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da terör estiriyorlardı, kıskıvrak yakalandılarİstanbul'da terör estiriyorlardı, kıskıvrak yakalandılar
'Ömrü 10 yıl kısaltıyor’ uyarısı! 'Ömrü 10 yıl kısaltıyor’ uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
Edirne kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Yüzde 100 arttı! Kapış kapış satılıyor

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

İstanbul trafiğinde skandal anlar

İstanbul trafiğinde skandal anlar

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.