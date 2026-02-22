HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne'de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç'te taşkın felaket getirdi

Edirne’de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi yükselince taşkın alarmı verildi. Yoğun yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan suyun etkisiyle yükselen nehirler, tarım arazilerini, hobi bahçelerini ve köy yollarını sular altında bıraktı. Havadan çekilen görüntüler taşkının etkisini gözler önüne serdi.

Edirne'de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç'te taşkın felaket getirdi

Edirne’de Tunca ve Meriç nehirlerinde son günlerde yaşanan debi artışı taşkına yol açtı. Yağışların yanı sıra Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan suyun etkisiyle yükselen nehirler havadan görüntülendi.

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 1

ALARM SEVİYESİNE ULAŞTI

Son ölçümlere göre, Meriç Nehri üzerindeki Kirişhane Ölçüm İstasyonu’nda debi 1088 metreküp/saniye, İpsala Ölçüm İstasyonu’nda ise 1230 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Tunca Nehri Ölçüm İstasyonu’nda debi 161 metreküp/saniyeye çıkarak turuncu alarm seviyesine ulaştı.

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 2

TARIM ARAZİLERİ, HOBİ BAHÇELERİ SULAR ALTINDA

Artan su seviyesi nedeniyle nehir yataklarına yakın bölgelerde bulunan hobi bahçeleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Yerleşim alanlarına yakın noktalarda suyun geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 3

HALK TEDİRGİN

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde çiftçilik yapan Recai Servi, su seviyesinin ciddi oranda yükseldiğini belirterek onlarca tarım arazisinin sular altında kaldığını ve bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını ifade etti.

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 4

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 5

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 6

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 7

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 8

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 9

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 10

Edirne de alarm verildi! Yerleşim alanlarına da yaklaştı: Tunca ve Meriç te taşkın felaket getirdi 11

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da 40 metre yükseklikten dökülen şelale keşfedilmeyi bekliyorElazığ’da 40 metre yükseklikten dökülen şelale keşfedilmeyi bekliyor
Ziyanlar’da dere taştı, tarım arazileri zarar gördüZiyanlar’da dere taştı, tarım arazileri zarar gördü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edirne Meriç Nehri Tunca Nehri taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.