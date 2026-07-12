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Edirne’de alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

Edirne'de çamlık alanda çıkan ot yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne’de alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan Barış Parkı Suni Gölet alanında otluk alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark ederek güvenli bölgeye aldı.

Edirne’de alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı 1

YANGININ ORTASINDA KALAN KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kaplumbağa yeniden hayata tutundu. Yangının söndürülmesinin ardından alanda yapılan incelemede ise çok sayıda cam alkol şişesi ve teneke kutu bulundu.

Edirne’de alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı 2

Özellikle sıcak havalarda doğaya bırakılan cam şişelerin güneş ışınlarını mercek gibi yansıtarak yangın riskini artırabileceği bildirildi.

Edirne’de alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı 3

Edirne’de alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne Kaplumbağa
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