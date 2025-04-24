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Edirne'de atık kağıt yüklü tır devrildi! Tırın yükleri etrafa saçıldı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki atık kağıt yükü çevreye saçıldı.

Edirne'de atık kağıt yüklü tır devrildi! Tırın yükleri etrafa saçıldı

F.R'nin kullandığı Romanya plakalı tır Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan kendi çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada tırın dorsesinde yüklü atık kağıt balyaları ise çevreye saçıldı.

Polis ekipleri sınır kapısı yolunda önlem aldı.

Tır ve atık kağıt balyaları çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan trafik, tırın kaza yerinden çekilmesinin ardından normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Tır kaza
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