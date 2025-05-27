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Edirne'de balkon yangını! Kombiden çıktığı iddia edildi: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Edirne’de 9 katlı bir binanın birinci katının balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de balkon yangını! Kombiden çıktığı iddia edildi: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Begüm Özkaynak

Yangın, Edirne Kurtuluş Mahallesi 20106. Sokak’ta bulunan 9 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı bir binanın 1. kattaki dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkonda bulunan kombiden çıktığı iddia edilen yangının büyümesiyle vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne balkon
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