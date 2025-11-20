Edirne'de cinayet: Apartmanda kadını öldürdükten sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Enez'de bulunan konutlarda yaşayan Türkan Demirci (68), akşam saatlerinde apartman koridoruna çıktığı sırada kendisini bekleyen Cemali Sönmez (70) ile karşılaştı. Sönmez, Demirci’yi görür görmez başına tek el ateş etti ardından apartmanın bahçesine çıkarak silahı bu kez kendi başına doğrultup ateşledi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri panikle dışarı koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayı gören apartman sakini Necmiye Esen Hadi, "Önce kadını vurdu, sonra da kendini vurdu. Her şey bir anda oldu" dedi.

(İHA)

