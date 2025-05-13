HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne’de çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de durdurulan 2 hafif ticari araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Edirne’de çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, İstanbul'dan yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak üzere kaçak göçmenlerin getirileceği belirlendi. Polis, göçmenlerin getirileceği iki hafif ticari aracı takibe alıp, kent merkezinde durdurdu. Araçlarda bulunan 1'i Almanya, 3'ü Afganistan ve 14'ü Irak uyruklu 18 kaçak göçmen ile araç sürücüleri 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi 2 kişinin işlemleri sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Askeri helikopter denize acil iniş yaptı!Askeri helikopter denize acil iniş yaptı!
Fidan'a suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktıFidan'a suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş'tan 'referandum' önerisi geldi! 'Lozan' çıkışı dikkat çekti

Yavaş'tan 'referandum' önerisi geldi! 'Lozan' çıkışı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Çöpte kafatası bulundu! Uzman doktorun eşinin attığı tespit edildi: 1994 detayı...

Çöpte kafatası bulundu! Uzman doktorun eşinin attığı tespit edildi: 1994 detayı...

Anaokulunda mide bulandıran olay

Anaokulunda mide bulandıran olay

Otomobil devi sektördeki rekabete dayanamadı!

Otomobil devi sektördeki rekabete dayanamadı!

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.