Edirne’de feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beğendik beldesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Beğendik kavşağı yönüne giden E.D. (38) yönetimindeki 22 AEE 097 plakalı otomobil, Beykent Mahallesi yakınlarında sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.



MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yoldan çıkarak devrilen motosikletten savrulan Kemal Bayram (49) ve Bülent Çakır (45) olay yerinde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram ve Çakır’ın cenazeleri, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.



OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kemal Bayram ve Bülent Çakır’ın Keşan’dan, oturdukları İpsala ilçesine bağlı Hacı köyüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü E.D.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır