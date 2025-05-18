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Edirne'de feci kaza! Virajı alamayarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'de feci kaza! Virajı alamayarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi’nden Bolayır Caddesi istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 22 HF 800 plakalı otomobil, Keşan Küçük Sanayi Sitesi girişine geldiği sırada virajı alamayarak kontrolden çıktı. Demir bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan S.S., Y.G.S. ve T.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.S. ve Y.G.S.’nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan kaza
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