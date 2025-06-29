HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne'de gölün suyu buharlaştı, ortaya bu manzara çıktı! Vatandaşların ilgisini çekiyor

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak tabakasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Edirne'de gölün suyu buharlaştı, ortaya bu manzara çıktı! Vatandaşların ilgisini çekiyor

İlçenin çıkışındaki Trapez mevkisinde bulunan göldeki su, aşırı sıcaklar nedeniyle çekilince ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı.

Denize girmek için bölgeye gelenler oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor.

AA-20250629-38416447-38416446-EDIRNEDE_SUYU_BUHARLASAN_GOLUN_TUZ_TABAKASI_ORTAYA_CIKTI

Enez sahilinde tatil yapan Nazmi Metin, AA muhabirine, her yıl yaz aylarını Enez'de geçirdiğini söyledi.

Bu yıl sıcakların kendini daha fazla hissettirdiğini belirten Metin, "Lagün Gölleri yakınındaki Taşaltı Gölü'nün suyu aşırı sıcaklarda buharlaştı. Ortaya tuz tabakası çıktı. Vatandaşlar da buraya gelip hayvanları için tuz topladı. Bu alan görsel güzellik oluşturdu. Daha önce bu gölde flamingoların fotoğraflarını çekiyorduk şimdi ise böyle bir manzara çekiyorlar." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yangın söndürüldüİzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yangın söndürüldü
İzmir'de şafak operasyonu! Toplam 141 hükümlü gözaltına alındıİzmir'de şafak operasyonu! Toplam 141 hükümlü gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Edirne tuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Taksim'in göbeğinde dehşet! 6 kişi tarafından dövülerek katledildi: 82 suç kaydı çıktı

Taksim'in göbeğinde dehşet! 6 kişi tarafından dövülerek katledildi: 82 suç kaydı çıktı

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

'İkisini ayırma zamanı geldi' Altın için kritik tahmin!

'İkisini ayırma zamanı geldi' Altın için kritik tahmin!

İstanbul'da üç ilçede yasak! Çok kuvvetli geliyor...

İstanbul'da üç ilçede yasak! Çok kuvvetli geliyor...

Alevler köyü sardı, sadece iki ev kurtuldu

Alevler köyü sardı, sadece iki ev kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.