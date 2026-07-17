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Edirne'de iğrenç olay! Pazar yerinde kadınların görüntülerini çekti

Edirne'de iğrenç bir olay yaşandı. Pazar yerinde cep telefonuyla kadınların izinsiz görüntülerini çektiği iddia edilen bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan İran uyruklu TIR şoförü R.E. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Edirne'de iğrenç olay! Pazar yerinde kadınların görüntülerini çekti

Kentte, her cuma kurulan Balkan Pazarı’nda bir kişi, cep telefonuyla alışveriş yapan kadınları gizlice görüntülemeye başladı. Görüntüsünün çekildiği fark eden bir kadın, esnafın da yardımıyla durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Edirne de iğrenç olay! Pazar yerinde kadınların görüntülerini çekti 1

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüpheliyi pazar yerindeki müdüriyet binasına getirdi. Kadının şüpheliden şikayetçi olması üzerine, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, cep telefonuna da el konuldu.

Edirne de iğrenç olay! Pazar yerinde kadınların görüntülerini çekti 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne cinsel taciz
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