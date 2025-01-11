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  4. Edirne'de kritik görüşme! DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti! Sırrı Süreyya Önder: 'Demirtaş sürece tam destek verdi'

Edirne'de kritik görüşme! DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti! Sırrı Süreyya Önder: 'Demirtaş sürece tam destek verdi'

11.01.2025 14:38
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.01.2025 14:38
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DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan temasları devam ediyor. Siyasi partilere ziyaretlerini tamamlayan heyet, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sürece desteğinin tam olduğunu ifade etti.

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Heyet yarın da Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eş genel başkan Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME BAŞLADI

Heyetin ilk görüşmesi bugün Edirne'de gerçekleşti.

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Edirne Cezaevi’ne geldi.

DEM heyeti saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı.

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Heyet, tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAM DESTEĞİ VAR"

Görüş sonrası açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder şunları ifade etti:

"Öncelikle sağlıkları ve morallerini çok iyi gördük. Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemi istediler. Bir tek bir şey var özellikle televizyonlarda bu konuda spekülasyonlar var. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Süreci şüphelenecek her hangi bir tutum içerisine girecek bir durum yok. Bunu 2 tarafla çözeceğiz, buna kaçırırsak 72 milyon dahil olacak. Barışın kaybedeni olmaz. Bu kazananı olan bir süreç değil, herkes kazanır. Kamuoyunda sıklıkla çözüm ve barış kavramları birbirine karıştırılıyor, bu doğru değil. Şuan için kurmaya çalıştığımız barıştır, herkesin desteğini bekliyoruz. Kamuoyundan hiçbir şeyi gizlemiyoruz.

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İKİNCİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?

İmralı'daki ikinci görüşmenin tarihi belli değil ama çok fazla uzamayacaktır."

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"AMACIMIZ KADİM DOSTLUĞUN YENİDEN BİR ARAYA GETİRİLMESİDİR"

Ahmet Türk ise "Bin yıldır Türk ve Kürt kardeşliği var. Son Yüzyılda bunun bozulduğunu görüyoruz. Bizim amacımız kadim dostluğun yeniden bir araya getirilmesidir" dedi.

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42 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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DEMİRTAŞ'TAN DESTEK

Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece destek vereceğinin altını çizdi. Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞME YARIN

DEM Parti heyeti, pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek.

Bu ziyaretin de yarın saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi
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