Edirne'de on binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda on binlerce kaçak doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Rızaefendi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Uzunköprü Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararıyla iş yerinde yapılan aramada, 338 paket kutu içerisinde 6 bin 760 adet doldurulmuş makaron, 490 adet şeffaf poşet içerisinde 9 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 12 paket halinde 2 kilo 100 gram kıyılmış tütün ve 14 paket içerisinde 10 bin 500 adet şeffaf poşet ele geçirildi. Yapılan sayım ve incelemenin ardından toplamda 875 paket içinde 17 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

06 Kasım 2025
Anahtar Kelimeler:
