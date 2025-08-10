HABER

Edirne'de polisten kaçan sürücüye 55 bin lira ceza verildi

Edirne'de polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 55 bin lira ceza kesildi.

Edirne'de polisten kaçan sürücüye 55 bin lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Zübeyde Hanım Caddesi'nde "trafik" ve "asayiş" denetimi yapıldı.

Denetimde sürücüler, araçlar ve araçlardaki kişiler sorgulandı.

Uygulama sırasında bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.

Polis ekiplerinin bir süre takip ettiği motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü U.Y'ye 55 bin lira ceza uygulandı.

Denetimde 125 kişi ve 79 araç sorgulandı, 7 sürücüye idari işlem uygulandı. (AA)

Edirne
