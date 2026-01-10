HABER

Edirne’de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Balkonlar zarar gördü

Edirne’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Olayda iki evin balkonunda hasar meydana gelirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Edirne’de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Balkonlar zarar gördü

Olay, Medrese Alibey Mahallesi Aşiyan Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın yan tarafında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Edirne’de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Balkonlar zarar gördü 1

SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Çökme sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bitişiğinde bulunan iki evin balkonunda hasar oluştu. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak, detaylı inceleme başlattı.

Edirne’de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Balkonlar zarar gördü 2

BİNANIN TEMEL YAPISIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, binanın temel yapısının zarar görüp görmediğini belirlemek üzere teknik incelemelerin sürdüğünü, gerekli görülmesi halinde tahliye kararı alınabileceğini bildirdi.

Edirne’de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Balkonlar zarar gördü 3

Çökme sonrası büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplerin çalışmalarını endişeyle takip ederken, yetkililer yağışlı havalarda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne’de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: Balkonlar zarar gördü 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

