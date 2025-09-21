HABER

Edirne’de şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli hakim karşısında

Edirne’de bir şehit ailesi dolandırıcıların kurbanı oldu. Şehit ailesinin telefonla aranarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine yakalanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edirne’de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kahraman şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalanması için koordineli olarak çalışma başlatılmıştı. Şehit ailesinin telefonla aranarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul ve Antalya’da düzenledikleri operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladı. Şahıslar, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
şehit dolandırıcılık polis Edirne
