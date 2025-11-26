Edirne'de şehitler anısına 500 fidan toprakla buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün "Şehitlerimiz İçin Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bir Nefes" projesi kapsamında Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy köyünde toplam 500 fidan toprakla buluştu.

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine değinerek, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, millî birlik bilincini güçlendirmek ve gençlerimizin doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla burada 500 fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Vali Yunus Sezer ise şehitlerin bu vatanı korumak için can verdiğini vurguladı. Bu toprakların her karışında şehitlerin kanı, emeği ve gazilerin alın teri bulunduğunu belirteren Sezer, "Bu topraklar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Ağaçların ve ormanların önemine dikkat çeken Vali Sezer, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının ardından devletin yeni hedefler belirlediğini hatırlatarak, "Yanan ormanlardan daha fazlasını dikeceğiz ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakacağız" dedi.