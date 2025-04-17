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Edirne’de şerit ihlali dehşet saçtı! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Edirne’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edirne’de şerit ihlali dehşet saçtı! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, geç saatlerde Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
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