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Edirne'de tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda yapılan aramada yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne'de tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu İran'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan tır, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere geldiği İpsala Sınır Kapısı'nda kontrol noktasına yönlendirildi.

Edirne de tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi 1

TIRIN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNE GİZLENMİŞ YAKLAŞIK 1,5 TON EROİN

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose eşliğinde detaylı aramaya alındı. Aramada, tırın çeşitli bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Edirne de tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi 2

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

Edirne de tırda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne uyuşturucu
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