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Edirne'de trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Enez Sahil Yolu Göller mevkii istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde giden A.K. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, A.K. ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Serpil Yetiş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslar ile Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serpil Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, A.K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne
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