Edirne'de trafik kazası! Araç takla attı

Edirne'de sabah saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla attı.

Edirne’de sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kavşakta çarpışan iki otomobilden biri takla attı.

H.T. idaresindeki otomobil, Abdi İpekçi Caddesi’nden 55. Cadde üzerinden Turan Dursun Caddesi’ne çıkış yapmak istiyordu. Aynı yönde seyreden T.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle H.T.’nin kullandığı araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar oluştu.

