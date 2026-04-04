Edirne’de Tunca Nehri taştı: Saraçhane Köprüsü trafiğe kapandı

Edirne’den geçen Tunca Nehri’nde debi, son 3 gün içinde 44 metreküpten 155 metreküpe çıkarak yaklaşık 3,5 kat arttı. Bu hızlı yükseliş, nehir çevresinde taşkınlara sebep oldu.

TAŞKIN ALARMI VERİLDİ

Özellikle Sarayiçi Adası girişinde ve nehrin bazı bölümlerinde su yatağından taşarak çevreye yayıldı. Taşkınlar nedeniyle bölgedeki düşük kotlu alanlar su altında kaldı. Yetkililer, taşkın alarmı vererek Sarayiçi’nde önlemler aldı.

Alınan önlemler kapsamında Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı, 2. köprüde ise taşkın riskine karşı kontrol önlemleri devreye sokuldu. Vatandaşlardan, nehir çevresinde dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Kaynak: İHA