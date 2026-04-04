HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne’de Tunca Nehri taştı: Saraçhane Köprüsü trafiğe kapandı

Edirne ve Bulgaristan’da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı. Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı,

Edirne’den geçen Tunca Nehri’nde debi, son 3 gün içinde 44 metreküpten 155 metreküpe çıkarak yaklaşık 3,5 kat arttı. Bu hızlı yükseliş, nehir çevresinde taşkınlara sebep oldu.

TAŞKIN ALARMI VERİLDİ

Özellikle Sarayiçi Adası girişinde ve nehrin bazı bölümlerinde su yatağından taşarak çevreye yayıldı. Taşkınlar nedeniyle bölgedeki düşük kotlu alanlar su altında kaldı. Yetkililer, taşkın alarmı vererek Sarayiçi’nde önlemler aldı.

Alınan önlemler kapsamında Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı, 2. köprüde ise taşkın riskine karşı kontrol önlemleri devreye sokuldu. Vatandaşlardan, nehir çevresinde dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne Tunca Nehri taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.