HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne'de uyuşturucu imalathanelerine operasyon; 2 tutuklama

Edirne'de polisin iki eve düzenlediği operasyonda sistem kurulup, imal edilen farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu imal ettikleri belirlenip, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucu imalathanelerine operasyon; 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, farklı adreslerdeki iki evde sistem kurulup, uyuşturucu imal edilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi. iki eve operasyon düzenleyen polis, hassas burunlu narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Edirne de uyuşturucu imalathanelerine operasyon; 2 tutuklama 1

UYUŞTURUCU İMALATHANELERİNE OPERASYON

Aramalarda, 1,99 kilogram skunk, 79,43 gram Hint keneviri tohumu, 3 hassas terazi, 28,31 gram toz esrar, 9,87 gram esrar, 94 sentetik ecza hapı, 9 saksı içerisinde dikili/yetiştirme aşamasında Hint keneviri bitkisi, çok sayıda ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile alüminyum havalandırma boruları, zaman ayarlı termometre, çok sayıda bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaç ve gübre, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 260 lira ile 150 avro ele geçirilirken, İ.K. ile E.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. ile E.Ü., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Edirne de uyuşturucu imalathanelerine operasyon; 2 tutuklama 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştüBakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Mısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezasıMısır'da 12 kişiye uyuşturucu suçundan idama cezası

Anahtar Kelimeler:
Edirne uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.