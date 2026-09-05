Edirne'de uyuşturucu imalathanelerine operasyon; 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, farklı adreslerdeki iki evde sistem kurulup, uyuşturucu imal edilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi. iki eve operasyon düzenleyen polis, hassas burunlu narkotik köpekleriyle arama yaptı.

UYUŞTURUCU İMALATHANELERİNE OPERASYON

Aramalarda, 1,99 kilogram skunk, 79,43 gram Hint keneviri tohumu, 3 hassas terazi, 28,31 gram toz esrar, 9,87 gram esrar, 94 sentetik ecza hapı, 9 saksı içerisinde dikili/yetiştirme aşamasında Hint keneviri bitkisi, çok sayıda ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile alüminyum havalandırma boruları, zaman ayarlı termometre, çok sayıda bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaç ve gübre, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 260 lira ile 150 avro ele geçirilirken, İ.K. ile E.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. ile E.Ü., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır