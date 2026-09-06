Kritik görüşme sonrası Kremlin'den ilk açıklama: "Putin ve Trump iletişimde kalacakları konusunda anlaştı"

Rusya resmi haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner arasında gerçekleştirilen görüşmenin sona erdiğini bildirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken, taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KREMLİN'DEKİ ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Witkoff ve Kushner, 3 saatten uzun süren görüşmenin ardından konvoy eşliğinde Kremlin Sarayı’ndan ayrıldı. ABD’li temsilcilerin yarın Ukrayna’da da temaslarda bulunması bekleniyor.

Putin, bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamıştı.

"PUTİN VE TRUMP İLETİŞİMDE KALACAK"

Bütün dünyanın gözünü çevirdiği görüşmenin sona ermesinin ardından ilk açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump'ın iletişimde kalacakları konusunda anlaşmaya vardıkları dile getirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır