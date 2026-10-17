Edirne’de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada

Kaza, Atatürk Bulvarı’nda Ayşekadın Karakol Durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 22 AFS 961 plakalı kurye motosikleti ile bulvar üzerinde seyreden E.Z. yönetimindeki 54 ARG 679 plakalı motosiklet, yaya geçidinde çarpıştı.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: KAZA ANI KAMERADA

Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazada yaralanan E.Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kurye motosikletinin sürücüsü B.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır