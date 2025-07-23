HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne'deki hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak amacıyla hidroelektrik santralinin suyu Meriç Nehri'ne salındı.

Edirne'deki hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.

Kuraklıkla mücadele kapsamında Meriç Nehri Elektrik Santrali'nde biriken su salındı.

Tarımsal sulamanın sağlıklı gerçekleştirilmesi için santralden daha önce de su bırakılmış ve kademeli sulamaya geçilmişti.

Bölgede inceleme yapan Vali Yunus Sezer, tarımsal sulamanın aksamadan sürmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Zor günlerin üstesinden gelineceğini belirten Sezer, "Kuraklık ile mücadele kapsamında hep birlikte, ürün kaybına sebep olmadan bu sezonu da atlatacağız." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklamaİstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklama
Esenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandıEsenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Edirne Meriç Nehri Hidroelektrik Santrali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.