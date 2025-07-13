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Edirne Keşan'da orman yangını!

Edirne Keşan ilçesi Susamdere mevkisinde çıkan orman ve anız yangınına, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.

Edirne Keşan'da orman yangını!

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem ormanlık alanı hem de çevredeki tarım arazilerini tehdit etmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale ederken, havadan da 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek veriliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın alev
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