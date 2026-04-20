Edirne Saros Körfezi’nde yunuslar tekne ile yarıştı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe sahilinden, Saros Körfezi açıklarına balık avlamak için çıkan amatör balıkçılar yunuslarla karşılaştı.

YUNUSLAR ADETA GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

Yunuslar, balıkçılara adeta bir gösteri sundu. Tekneyle hızlı bir şekilde yan yana yüzdüler. Su yüzeyine çıkarak hareketlerle balıkçılara görsel bir şölen yaşattılar.

Balıkçılar, bu anları şaşkınlıkla izledi. Cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye çalıştılar. Yaklaşık bir dakika boyunca tekneye eşlik ettiler.

Daha sonra yunuslar gözden kayboldu. Bu güzel anlar, balıkçılar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi topladı.

Kaynak: İHA