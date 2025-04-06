HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu

Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yer yer etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

Kırklareli'nde de aniden başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Yarın ise kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'le konuşurken öfkelendi! Berhan Şimşek "5 dakika geç kaldık" diyerek veryansın etti: CHP kurultayında hararetli anlarÖzgür Özel'le konuşurken öfkelendi! Berhan Şimşek "5 dakika geç kaldık" diyerek veryansın etti: CHP kurultayında hararetli anlar
Fethiye açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si öldü, 2'si yaralandıFethiye açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si öldü, 2'si yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli sağanak sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor... Yeni terminal binaları 12 Nisan'da hizmete girecek! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor... Yeni terminal binaları 12 Nisan'da hizmete girecek! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

Sakarya'da kanlı gece! Kavga çatışmaya dönüştü

Sakarya'da kanlı gece! Kavga çatışmaya dönüştü

Cezaevine girmeyi göze aldı! "Adam ölüyor ölüyor, hiç mi Allah korkunuz yok"

Cezaevine girmeyi göze aldı! "Adam ölüyor ölüyor, hiç mi Allah korkunuz yok"

Teşkilat dizisinden kovulan oyuncu yerine güzel isme teklif gittiği iddia edildi

Teşkilat dizisinden kovulan oyuncu yerine güzel isme teklif gittiği iddia edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.