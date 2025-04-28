Edirne'yi Kakava-Hıdırellez Şenlikleri coşkusu sardı

Kakava geleneği kapsamında Roman müzik toplulukları, rengarenk kostümleriyle Edirne'nin cadde ve meydanlarında dolaşarak şenlik havasını artırıyor.

Neşeli şarkılar ve coşkulu danslarla vatandaşları Sarayiçi'ndeki kutlamalara davet eden Romanlar, baharın gelişini hep birlikte kutlama çağrısı yapıyor.

Vatandaşları Kakava'ya davet eden Recep Gedikli, AA muhabirine şenliklerin çok güzel olacağını söyledi.

Bu yıl şenliklerde coşkunun daha da fazla olacağını anlatan Gedikli, "Bizim geleneğimiz çok güzel. Suya gideriz, dal kırarız, sütlaç yaparız, ateş yakarız. İnsanlarımızla eğleniriz." dedi.

İpek Bel ise herkesi Edirne'deki şenliklere beklediklerini dile getirdi.

Kakava, Roman kültürünün baharı karşılamak için gerçekleştirdiği köklü bir ritüel olarak öne çıkıyor.

İnanışa göre, sıcaklığı Hızır Peygamber, suyu ise İlyas Peygamber temsil ediyor.

Hızır ile İlyas'ın bir gül ağacının dibinde buluştuğuna inanılan Hıdırellez'in Roman toplumundaki yansıması, Kakava olarak anılıyor.

Ritüele göre, yılın bereketli geçmesi için suyun efsunlanması gerektiği düşünülüyor. Bu inanç doğrultusunda nehir kenarlarında toplanılarak dilekler tutuluyor, suya dualar eşliğinde niyetler bırakılıyor.

Romanlar, 5 Mayıs'ta Kakava'da müzik, dans ve renkli kıyafetleriyle baharın gelişini kutlarken, Sarayiçi'nde geleneksel olarak büyük Kakava ateşi yakılıyor. Eğlenceler gece boyunca sürüyor. 6 Mayıs'ta da sabah ritüeli için Tunca Nehri kenarında toplanılıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçinin akın ettiği Edirne'deki şenlikler, bu yıl da coşkulu anlara sahne olacak. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır