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Edirne’de kapalı kasa kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kapalı kasa kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alındı.

Edirne’de kapalı kasa kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uzunköprü İstihbarat Büro Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Pehlivanköy istikametinden ilçeye düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir araca yönelik alınan istihbarat üzerine Pehlivanköy Yol Kavşağı’nda uygulama noktası oluşturuldu. Uygulama noktasında durdurulan kapalı kasa kamyonette yapılan kontrollerde, 3 Suriye, 7 Irak ve 10 Somali uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Araçta yapılan aramada ise 1 adet şişme bot, 1 çift kürek ile 1 adet pompa ele geçirildi. Araç sürücüsü R.P., "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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