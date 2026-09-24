Edirne’de lokanta işletmecisi çifte saldıran 2 şüpheliden biri tutuklandı

Olay, salı günü saat 23.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre ev yemekleri üzerine lokanta işleten Şenay ve Servet Salam çifti, iş yerlerinin karşısındaki alkollü mekanda yüksek sesle küfürlü konuşan kişileri uyardı. Uyarının ardından 3 kişi iş yerine gelerek çifte saldırırken, iş yerinin camlarını da kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Hastaneden darp raporu alan çift, şüphelilerden şikayetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin B.Ç. (41), T.K. (36) ve H.U. (45) olduğu belirlendi. Şüphelilerden B.Ç.’nin 8, T.K.’nin 12, H.U.’nun ise 3 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla B.Ç. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli H.U.’nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır