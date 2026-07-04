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Edirne’de otomobilin çarptığı kadın öldü

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Karaca (75), hayatını kaybetti.Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Saray Caddesi’nde meydana geldi.

Edirne’de otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Saray Caddesi’nde meydana geldi. A.Y. (74) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca’ya çarptı. Karaca ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karaca’nın cenazesi otopsi için morga konuldu. Otomobil sürücüsü A.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’de otomobilin çarptığı kadın öldü 1Edirne’de otomobilin çarptığı kadın öldü 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
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