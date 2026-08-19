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Bahçeli'den gündem yaratacak 'seçim sistemi' çıkışı: Yeniden düzenlenmeli!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, yapılacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun, siyasi istikrarı güçlendirecek şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'den gündem yaratacak 'seçim sistemi' çıkışı: Yeniden düzenlenmeli!
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yine gündem yaratacak önemli açıklamalar geldi. 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye'nin terör sorununu milli birlik ve siyasi istikrarı güçlendirecek şekilde, kendi iradesiyle çözüme kavuşturmasının temel hedefleri olduğunu belirtti.

BAHÇELİ'DEN CHP VE ÖZEL AÇIKLAMASI

İstinaftan CHP için verilen butlan kararına değinen Bahçeli, "CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır" ifadelerini kullanırken 'CHP'nin bölünmesini' tasvip etmediklerini ancak Özel'e ve partiye başarılar dilediğini söyledi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik, birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk; ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları 'Yeni Parti'yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190'ıncı parti oldular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik"

Bahçeli den gündem yaratacak seçim sistemi çıkışı: Yeniden düzenlenmeli! 1

"SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Bahçeli Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, siyasi partiler ile seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli şunları aktardı:

"Türkiye, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak Parlamenter Sistem'den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E 'ÇERÇEVE YASA' TEPKİSİ

Çerçeve Yasa'nın Meclis oylamasında Özel ve parti yönetimi evet oyu vermiş, vekilleri ise tercihlerinde serbest bırakmıştı.

Bu kararı eleştiren Bahçeli, "Bu noktada şunu da ifade etmekte yarar vardır. 'Terörsüz Türkiye' gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın 'Yeni Parti' de henüz temin edilemediğini göstermiştir" şeklinde konuştu.

Bahçeli den gündem yaratacak seçim sistemi çıkışı: Yeniden düzenlenmeli! 2

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Terörsüz Türkiye
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