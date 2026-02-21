Edirneli çiftçinin kurak yılların ardından bereketli sezon umudu

Bölgede etkili olan yağmur ve yer yer görülen kar yağışının, ekili alanlar ile yer altı su seviyelerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Çiftçi, yağışların mevsim normallerinde devam etmesi halinde verimli bir sezon geçireceklerini ifade ediyor.

"BU YIL DAHA VERİMLİ OLACAKTIR"

Çiftçi Mehmet Elmas, yağışların üretici açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Çiftçi için çok iyi oldu. Geçen yıl kurak geçti, bu yıl daha verimli olacaktır" dedi.

NİSAN YAĞMURLARI BEKLENTİSİ

Çiftçi Sedat Okuyan ise yaklaşık bir aydır havaların yağışlı seyrettiğini ve kar yağışının da görüldüğünü dile getirerek, "Önümüzdeki aylarda Nisan yağmurları da yağacak, bereketli bir dönem olacaktır" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, önümüzdeki aylarda da yağışların düzenli devam etmesinin tarımsal verim açısından belirleyici olacağını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır