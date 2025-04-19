HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirneli kadınlar, sevilen sanatçıları 'Maskeli Ünlüler Gecesi' ile andı

Edirne'de, kadınların düzenlediği 'Maskeli Ünlüler Gecesi'nde, hayatını kaybeden sanatçılar Edip Akbayram, Volkan Konak ve Ferdi Tayfur'un da aralarında olduğu sevilen isimleri andı.

Edirneli kadınlar, sevilen sanatçıları 'Maskeli Ünlüler Gecesi' ile andı

Kentte bir grup kadın, 'Maskeli Ünlüler Gecesi' düzenledi. Trakya'ya özgü yöresel müziğin hakim olduğu gecede katılımcılar, yakın zamanda yaşamlarını yitiren sanatçılar Volkan Konak, Edip Akbayram ve Ferdi Tayfur'un da aralarında olduğu sevilen isimleri andı. Sanatçıların maskelerini takan kadınlar, ustaların şarkılarını da seslendirdi ve özel bir koreografi sundu.

Geceye katılan Zuhal Azseven, Biz bu gece sadece eğlence için değil, tüm sıkıntılara ve hayatın yorgunluğuna kısa bir mola vermek için buradayız. Çünkü biliyoruz ki bir kadın gülerse bir ev aydınlanır. Bir kadın yalnız olmadığını hissederse dünya başka döner. Bu gece için benimle aynı yolda yürüyen ve emek veren herkese teşekkür ederim dedi.

Hilal Özger ise Trakya'ya olan bağlılığını vurgulayarak, Kendim yedi göbek Trakyalıyım. Bu nedenle Trakyalı roman karakteri Pembe'yi canlandırmak istedim diye konuştu.

Eftelya Özger de Bu akşam 7'den 70'e hepimiz televizyonlardan tanıdığımız, sevdiğimiz ünlülerin kılığına girdik. Eğlendik, güldük, söyledik. Hayatını kaybeden sanatçılarımızı da unutmadık, hep birlikte andık ifadelerini kullandı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştüMİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
İzmir’de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiİzmir’de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Türkiye onu konuşmuştu... Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

SON DAKİKA | Türkiye onu konuşmuştu... Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Manisa'da kan donduran olay!

Manisa'da kan donduran olay!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

10 yıl sonraki tabloyu böyle açıkladı: Savaştan daha büyük bir tehdit!

10 yıl sonraki tabloyu böyle açıkladı: Savaştan daha büyük bir tehdit!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

CHP Yozgat mitingi... Özel traktörle konvoya katıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.