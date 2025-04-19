Edirneli kadınlar, sevilen sanatçıları 'Maskeli Ünlüler Gecesi' ile andı

Kentte bir grup kadın, 'Maskeli Ünlüler Gecesi' düzenledi. Trakya'ya özgü yöresel müziğin hakim olduğu gecede katılımcılar, yakın zamanda yaşamlarını yitiren sanatçılar Volkan Konak, Edip Akbayram ve Ferdi Tayfur'un da aralarında olduğu sevilen isimleri andı. Sanatçıların maskelerini takan kadınlar, ustaların şarkılarını da seslendirdi ve özel bir koreografi sundu.

Geceye katılan Zuhal Azseven, Biz bu gece sadece eğlence için değil, tüm sıkıntılara ve hayatın yorgunluğuna kısa bir mola vermek için buradayız. Çünkü biliyoruz ki bir kadın gülerse bir ev aydınlanır. Bir kadın yalnız olmadığını hissederse dünya başka döner. Bu gece için benimle aynı yolda yürüyen ve emek veren herkese teşekkür ederim dedi.

Hilal Özger ise Trakya'ya olan bağlılığını vurgulayarak, Kendim yedi göbek Trakyalıyım. Bu nedenle Trakyalı roman karakteri Pembe'yi canlandırmak istedim diye konuştu.

Eftelya Özger de Bu akşam 7'den 70'e hepimiz televizyonlardan tanıdığımız, sevdiğimiz ünlülerin kılığına girdik. Eğlendik, güldük, söyledik. Hayatını kaybeden sanatçılarımızı da unutmadık, hep birlikte andık ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır