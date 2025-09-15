HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edremit’te kavşağa kontrolsüz giriş kazaya neden oldu: Kamyonet devrildi!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, otogar kavşağında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolsüz şekilde anayola çıkması sonucu kamyonet devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edremit’te kavşağa kontrolsüz giriş kazaya neden oldu: Kamyonet devrildi!

Edinilen bilgiye göre, Havran istikametinden Akçay istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 59 ANL 9601 plakalı kamyonet, iddialara göre S.A. yönetimindeki otomobilin kontrolsüz şekilde anayola çıkmasıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak devrildi.

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale Karayolunda trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu iPhone modellerini kullanan herkesi ilgilendiriyor!Bu iPhone modellerini kullanan herkesi ilgilendiriyor!
İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafik kilitlendi! İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafik kilitlendi!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.