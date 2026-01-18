HABER

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu

MASAK raporu doğrultusunda yönetim kurulu üyesi 3 şüphelinin haksız kazanç sağlayarak aklama suçunu işledikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konuldu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzelendi.

MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL ye el konuldu 1

3 MİLYAR'A EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

Cihan ŞANLI (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak SOYLU (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz BAŞSAV

