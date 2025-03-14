Edremit’te sokağa izmarit atanlara ceza gelecek

Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürlerinin katılımıyla başlayan kampanya, Yılmaz Akpınar Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Katılımcılar, güzergâh boyunca kıskaçlı çubuklarla sigara izmaritlerini toplayarak poşetlere doldurdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kampanyanın amacının çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

ilk olarak eğitimle, kampanyayla vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını, ifade eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş; daha sonra yerlere izmarit atanlara yüksek oranlarda cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi.

Başkan Ertaş, "Şehrimizin bir köşesinden başlayıp meydana kadar hep birlikte izmaritleri yerlerden toplaya toplaya geldik. Önemli olan burada bizim toplamamız değil, bir farkındalık oluşturup, hemşerilerimizin duyarlılık gösterip, çevreyi temiz tutup kirletmemesi." dedi.

Kampanya ile çevreye karşı duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ertaş, "Bundan sonra da bu duyarlılığı göstermeyen hemşerilerimize cezai işlemleri de uygulayarak çevreye karşı duyarlılık gösterme zorunluluğunu kendilerine hissettirmeyi planlıyoruz." Dedi.

Sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zarara dikkat çeken Ertaş, "Geldiğimiz güzergahta yerdeki sigara izmaritlerinin çevreye ciddi kirlilik verdiğinin farkına vardık. Bu farkındalığı tüm Edremit'teki hemşerilerimize hissettirip çok daha temiz bir Edremit oluşturabilme adına yaptığımız kampanyanın sonuçlarını en kısa zamanda görmeyi ve sigara izmaritsiz bir Edremit görmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır