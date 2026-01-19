HABER


Edremit’in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir süre önce yağışlar nedeniyle ön cephesi kısmen yıkılan tarihi otel ve iş hanının bir kısmı tamamen çöktü.

Edremit’in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in kent kimliğinde önemli tarihi yapılar arasında yer alan binanın ön cephesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yağışlar sonrası çökmeler meydana gelmişti. Olayın ardından belediye zabıta ve fen işleri ekipleri bölgeyi kordon altına alarak güvenlik önlemleri almıştı. Bugün ise tarihi yapının geriye kalan kısmında büyük bir çökme daha yaşandı.

Edremit’in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü 1

Gürültüyle çöken binadan kopan parçalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, daha önce alınan tedbirler sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri sürüyor.

Edremit’in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü 2

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
