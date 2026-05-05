Edremit’te 1 organizatör tutuklandı, 31 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Edremit ilçesi İskele Mahallesi’ndeki teknik ve fiziki takip neticesinde, kaçış hazırlığındaki bir grubu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 Sierra Leone, 4 Etiyopya, 2 Sudan ve 1 Liberya uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı. Düzensiz göçmenleri bölgeye getirdiği belirlenen N.H. isimli organizatör şahıs da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Operasyonda 1 kamyonet, 1 şişme bot, 1 bot motoru, 4 adet bot şişirme pompası ve 50 litre yakıt ele geçirildi. Ele geçirilen ekipmanlar muhafaza altına alınırken, yakalanan 31 düzensiz göçmen adli ve idari işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) sevk edildi.

