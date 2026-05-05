Sivas’ta binlerce makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir ikamet ve araçta yapılan aramada 230 bin mükerrer bandrollü boş makaron, 23 bin 900 adet doldurulmuş makaron, 1 adet tütün kıyma makinesi, 1 adet sigara sarma makinesi, 100 kilogram açık kıyılmış tütün, 133 adet TAPDK bandrolü, 161 adet paket tütün, bin adet sigara ambalaj malzemesi ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şahsa ilgili suçlardan yasal işlem yapıldı. Emniyet’ten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, halk sağlığını tehdit eden ve devletimizi vergi kaybına uğratanlara yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

