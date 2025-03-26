Efeler Belediyesi yollarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Şevketiye, Umurlu ve İlyasdere mahallelerinde gerçekleştirilen yol bakım ve tesviye çalışmaları kapsamında, greyder ile yollar düzeltilerek temizlendi. Çalışmalar sayesinde mahalle sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sorunlar giderilirken, yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kent genelinde hizmet odaklı çalışmaların süreceğini belirterek, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin farklı noktalarında devam eden yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarımızla, Efeler’de yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır