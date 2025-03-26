HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Efeler Belediyesi yollarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi yollarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

26.03.2025 16:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçe genelinde çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi, ulaşımı konforlu hale getirmek amacıyla yollarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi yollarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Şevketiye, Umurlu ve İlyasdere mahallelerinde gerçekleştirilen yol bakım ve tesviye çalışmaları kapsamında, greyder ile yollar düzeltilerek temizlendi. Çalışmalar sayesinde mahalle sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sorunlar giderilirken, yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kent genelinde hizmet odaklı çalışmaların süreceğini belirterek, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin farklı noktalarında devam eden yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarımızla, Efeler’de yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Buldanlı Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildiBuldanlı Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi
Sanat sokağı ‘sıfır atık’ teması ile açıldıSanat sokağı ‘sıfır atık’ teması ile açıldı
Anahtar Kelimeler:
Efeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yapan Özel'den yanıt geldi

Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yapan Özel'den yanıt geldi

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.