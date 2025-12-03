Efeler’de şap hastalığı bilgilendirmesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde üreticilere şap hastalığı konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hayvan sağlığını korumak ve üreticileri bilgilendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili, Efeler Karahayıt Mahallesi’nde şap hastalığı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda üreticilere şap hastalığı ile mücadele ve hastalıktan korunma yöntemleri, Aydın genelinde hastalıkla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında konu uzmanı veteriner hekimler tarafından ayrıntılı sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrası üreticilerimizin soruları yanıtlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya İl Müdürü Ayhan Temiz, İl Müdür Yardımcısı Veteriner Hekim Dr. H. Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Ahmet Gezman ve Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen katılım sağladı.

