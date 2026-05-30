HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen Dipsizgöl renk değiştirdi, turkuaz rengi yerini adeta balçığa bıraktı. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl, turkuaz rengi ve yüzeyini kaplayan yosunlarla adeta timsah gözünü andırıyordu.

Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen Dipsizgöl renk değiştirdi, turkuaz rengi yerini adeta balçığa bıraktı.

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl, turkuaz rengi ve yüzeyini kaplayan yosunlarla adeta timsah gözünü andırıyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen göl, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından renk değiştirdi.

Görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle dikkat çeken göl, bayram tatilinde de doğa severlerin durağı oldu. Ancak timsah gözünü andıran gölü görmek isteyenler hayal kırıklığı yaşadı. Derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunların daha derine inilmesine izin vermeyen gölde bilinmeyen bir nedenle su adeta balçığa dönüştü. Zeminden kaynayan göl suyundaki renk değişimine neyin neden olduğu bilinmese de son zamanlarda aralıksız devam eden yağışların etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

Gölün ziyaretçileri, gölde yaşanan renk değişiminin araştırılarak gölün eski görünümüne kavuşturulmasını istediler.

"NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI" VE TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ

Dipsizgöl, şelalesi ve mağarası, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilmişti. Sivas’ın Doğanşan ilçesi sınırları içerisindeki göl, Sivas-Doğanşar karayolunun 60. kilometresinde yer alıyor.

Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı 1

Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı 2

Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı 3

Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı 4

Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasıÖzgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Hatay’da park halindeki otomobil alevler içinde yandıHatay’da park halindeki otomobil alevler içinde yandı

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.