Efsanelere konu olan Dipsizgöl renk değiştirdi, ziyaretçileri hayal kırıklığı yaşadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen Dipsizgöl renk değiştirdi, turkuaz rengi yerini adeta balçığa bıraktı.

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl, turkuaz rengi ve yüzeyini kaplayan yosunlarla adeta timsah gözünü andırıyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen göl, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından renk değiştirdi.

Görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle dikkat çeken göl, bayram tatilinde de doğa severlerin durağı oldu. Ancak timsah gözünü andıran gölü görmek isteyenler hayal kırıklığı yaşadı. Derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunların daha derine inilmesine izin vermeyen gölde bilinmeyen bir nedenle su adeta balçığa dönüştü. Zeminden kaynayan göl suyundaki renk değişimine neyin neden olduğu bilinmese de son zamanlarda aralıksız devam eden yağışların etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

Gölün ziyaretçileri, gölde yaşanan renk değişiminin araştırılarak gölün eski görünümüne kavuşturulmasını istediler.

"NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI" VE TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ

Dipsizgöl, şelalesi ve mağarası, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilmişti. Sivas’ın Doğanşan ilçesi sınırları içerisindeki göl, Sivas-Doğanşar karayolunun 60. kilometresinde yer alıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır