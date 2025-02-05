Ege Denizi'nde art arda depremler... Santorini'deki volkan patlarsa Türkiye etkilenir mi? Merak edilen soruya Bakan Kurum yanıt verdi

Ege Denizi'nde geçen hafta başlayan deprem fırtınası hala sürüyor. En son 1 dakika arayla büyüklükleri 3.9 ve 4.4 olan iki deprem daha yaşanırken, uzmanlar deprem fırtınasının ardından Santorini Yanardağını işaret etmişti.

BAKAN KURUM HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUYA CEVAP VERDİ

Yanardağın patlamasının Türkiye'yi olumsuz etkileyip etkilemeyeceği tartışma konusu olurken, vatandaşlar "Yanardağ patlarsa Türkiye nasıl etkilenir?" sorusunun yanıtını merak etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da 'Asrın İnşa ve İhyasında İkinci Yıl' adlı toplantıda herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın da yerinde takip ettiği toplantıda Bakan Kurum konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

RÜZGARIN YÖNÜ VE ŞİDDETİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bakan Kurum, "Santorini Adası’ndaki depremler volkanik yapının olduğu alana yakın, orada 2010-2011’deki hareketlilik yeniden başladı. Olası bir volkanik patlama ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği rüzgarın yönü ve şiddeti konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. AFAD ve İzmir Valiliği de Ege’deki depremleri yakından takip ediyor" dedi.